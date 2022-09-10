Manisa'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güvenlik tedbirleri görüşüldü

Manisa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin konular Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Manisa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okullarda alınacak asayiş, trafik ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında alınan güvenlik tedbirleri ve hedeflerine ilişkin birer sunum gerçekleştirildi.

2022 - 2023 öğretim yılı için alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Karadeniz, öğrencilerimiz açısından sıfır risk hedefine ulaşıncaya kadar çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Çocukların kendi ayakları üzerinde durabilecek bir meslek sahibi olmaları ve ülkemize hizmet etmelerinin önemini de vurgulayan Vali Karadeniz, “Çocuklarımızın bunu başarabilmelerinin birçok tehlikeden ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına bağlı olduğunu unutmamalıyız” dedi.

İstatiksel verilere göre bağımlı gençlerin annelerinin çoğunlukla ev hanımı olduğunu ve bağımlılık ile mücadelede annelerin önemine dikkat çeken Vali Karadeniz “Eğer kız çocuklarımızı üniversite mezunu olacak şekilde diğer çocuklarımızla birlikte eğitebiliyor, o bilinci verebiliyorsak o anne evinden uzak olarak çalışıyor da olsa çocuğuna sahip çıkabiliyor. Ama o bilinci, farkındalığı oluşturacak eğitimi ona verememişsek, çocuğunun başında bekliyor da olsa istenilen neticeyi almakta zorluk yaşanabiliyor. Dolayısıyla biz eğitim öğretim faaliyetini yaparken bu anlamda tüm çocuklarımıza fırsat tanımak zorundayız. Özellikle devamsızlık konusu, devamsızlıkla ilgili bir sorun varsa okul idarecilerimizin bunu mutlaka sıfıra indirmeleri lazım. Zaman zaman uyuşturucu ‘ortaokula kadar indi, ilkokula kadar indi' gibi söylemler duyuyoruz. Ama istatistikler bize söylüyor ki ortaokul ve lise çağında ki uyuşturucu kullanan gençlerimizin çoğu okula devamsızlık yapan gençler dolayısıyla biz o öğrencinin okula devamını sağlayabilirsek, mutlaka ve mutlaka o kötü alışkanlıklardan da onu büyük ölçüde korumuş olacağız. Onun için devamsızlık konusunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantı sonrasında Jandarma ve Emniyet birimlerinin narkotik, trafik, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yaptıkları stantları gezerek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Enver Sungur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve yetkililer katıldı.