Manisa'da 2023 öğrenci aynı anda kitap okudu

Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan ‘Manisa Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında 2023 öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda kitap okudu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in girişimleriyle kitap okuma oranını arttırmak amacıyla ‘Manisa Her Yerde Okuyor' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarında destek verdiği kitap okuma etkinliğinde 2023 öğrenci anda 15 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliği ardından öğrenciler tarafından gökyüzüne mavi ve kırmızı renkli balonlar salındı.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Deniz, “Gerçekten bugün güzel bir etkinlik için bu meydandayız. 'Manisa Her Yerde Okuyor' diye bir projeyi başlattık. Kalkınmış ve gelişmiş toplumlara baktığımızda okuyan toplumlar olduğunu görüyoruz. Biz geçmişimizde bir medeniyet inşa eden bir milletiz. Bu medeniyetimizin temelinde de kitap vardı, kütüphaneler vardı. Atalarımızın kalemleri kılıçtan keskin olduğu için medeniyet inşa ettiler. Manisa'da önemli bir yer. Cihan devletine şehzadeler yetiştirmiş, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet'i yetiştirmiş kentten söz ediyoruz. Onun için bize daha fazla okumak düşüyor. Daha fazla çalışmamız, daha fazla üretmemiz lazım ki 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşalım. Ben her yerde okuyalım istiyorum. Sadece bir günlük etkinliklerde okuma işe yaramaz. Evde, piknikte, otobüste her yerde okuyalım istiyorum. Okumak fikir ve düşünce zenginliğine katkı sağlar. Bizim buna ihtiyacımız var” dedi.

Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Basın İlan Kurumu Müdürü Yusuf Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.