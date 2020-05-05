İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan’da karantinaya alınan ve 28 Nisan’da karantina süresi uzatılan Alaşehir’in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla birlikte kaldırılıyor.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da karantinaya alınan ve 28 Nisan'da karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla birlikte kaldırılıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesindeki 15 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresi Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Nisan'da, 7 gün daha uzatılarak 5 Mayıs'a kadar karantinanın devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün toplanan Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu mahalledeki karantinanın bu gece 24.00 itibariyle sona erdirilmesini kararlaştırdı. 21 gündür karantina altında olan mahalleye bu gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar serbest olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.