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Manisa'da 23 Nisan coşkusu

Manisa’da 23 Nisan coşkusu saat 21.

Manisa'da 23 Nisan coşkusu saat 21.00'de balkonlarda İstiklal Marşının okunmasıyla zirve yaptı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sitede gerçekleştirilen programda ise vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Ellerinde Türk bayrakları yanan maytap ve meşaleler ile marşlara eşlik eden Manisalılar unutulmaz bir bayrama tanıklık etti.


Korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında vatandaşlar bayram coşkusunu evlerinden yaşadı. Saat 21.00'da tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarında İstiklal Marşını okurken Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sitede farklı bir organizasyon gerçekleştirildi. Aynı sitede oturan Şatafat Organizasyon tarafından düzenlenen programda site ve çevre site sakinleri 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Sitenin bahçesine kurulan ses sistemi ile saat 20.30'da başlayan programda çalınan marşlara evlerinin balkonlarından eşlik eden vatandaşlar saat 21.00'da saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşını hep bir ağızdan okudu. Yakılan meşale ve maytaplarla renklenen programda vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalan marşlara eşlik etti. Bu yıl ilk kez evlerinden bayramı kutlamak zorunda kalan Manisalılar unutamayacakları bir kutlamaya tanıklık etti.

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