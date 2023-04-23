Manisa'da 23 Nisan coşkusu

MANİSA (İHA) – Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu ve jimnastik gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da kutlama programı düzenlendi. Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreni sonrası, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dikici, “Sevgili çocuklar, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan sizlere sevgi ve güvenini göstermektedir. Tüm öğrencilerimizi, tüm evlatlarımızı birbirinden ayırmadan; coşkuyla, rengarenk görüntülerle bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük mutluluk duymaktayız. Her şeyin en güzeline layık olan sizlersiniz; geleceğiniz için gayret eden ilimizdeki 20 bin öğretmenimizle beraber sizin için en iyi eğitim ortamlarını oluşturmaya çalışıyoruz. ‘İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' diyerek durmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki geleceğe yapılan en iyi yatırım, eğitime ve insan kaynağına yapılandır. Beşeri sermayemizle ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için maarif ailesi olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'nin konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu ve öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları; halk oyunu, cimnastik, müzikli oyunlar ve çeşitli gösterilerini kendilerini izlemeye gelen Manisalılara sergiledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalar, büyük beğeni topladı.