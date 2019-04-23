Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalar Manisa Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Öğrencilerin gösterileri öncesi İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Bugün heralde en iyisi çocuk olmaktı. Bugün çocuklarımızın en mutlu günü. Yer yüzünde çocuklara bayram olarak ayrılmış onların kutlamalarına verilmiş yegane gün 23 Nisan" dedi.

Çetin'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından dans gösterileri yapıldı. İlk yapılan gösteri sonrası iki öğrenci Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk Bayrağı ve çiçek takdim edildi. Kutlamalar öğrencilerin dans gösterileriyle devam etti.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, daire amirleri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.