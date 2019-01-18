Manisa'da 248 bin öğrenci karne aldı

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Resmi ve özel olmak üzere bin 132 okulun bulunduğu Manisa'da temel eğitim ve orta öğretimde 248 bin 607 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı. 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ikinci kanaat dönemi de 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması hedefleniyor.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Anaokulu ile Ortaokulunda tören düzenlendi. 104 öğrencinin eğitim gördüğü Kazım Karabekir Anaokulunun minik öğrenciler Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve protokol üyelerine çiçek takdim etti. Minikler öğretmenleri eşliğinde yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle protokol üyelerinden büyük alkış aldı. Vali Yardımcısı Köksal ve protokol üyeleri minik öğrencilerin gelişim belgelerini takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra 560 öğrencinin eğitim gördüğü Kazım Karabekir Ortaokulu'na geçerek özel öğrencileri ziyaret etti, ardından sınıflara giderek öğrencilere karnelerini takdim etti. Son olarak öğrencilerle birlikte sıralara oturarak toplu fotoğraf çekildiler.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Nail Karacar, Kazım Karabekir Anaokulu Müdürü Akın Şentürk katıldı.