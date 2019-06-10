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Manisa'da 250 binden fazla öğrenci karne alacak

2018-2019 eğitim öğretim yılında Manisa il genelinde 1.

145 okulda öğrenim gören 251 bin 509 öğrenci 14 Haziran Cuma Günü düzenlenecek törenle karnelerini alıp yaz tatiline girecek.


Manisa'da 1.145 okulda bulunan 11 bin 941 derslikte eğitim öğrenim gören 251 bin 509 öğrenci karne alacak. İlkokulların 4. sınıflarından 18 bin 106 öğrenci ortaokula, ortaokulların 8. sınıflarından 19 bin 117 öğrenci liseye geçiş hakkı elde etti. Bu sene Manisa'daki liselerden 15 bin 890 öğrenci mezun olacak. Kurumlarda görev yapan 18 bin 336 öğretmen de hizmet içi eğitimlerini tamamladıktan sonra yıl sonu tatiline çıkacak.

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