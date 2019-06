Manisa'da 250 binden fazla öğrencinin yaz tatili başladı

145 okulda öğrenim gören 251 bin 509 öğrenci düzenlenen törenlerle karnelerini alıp yaz tatiline girdi.

Manisa'da il genelinde 1.145 okulda bulunan 11 bin 941 derslikte eğitim öğrenim gören 251 bin 509 öğrenci karne aldı. İlkokulların 4. sınıflarından 18 bin 106 öğrenci ortaokula, ortaokulların 8. sınıflarından 19 bin 117 öğrenci liseye geçiş hakkı elde etti. Bu sene Manisa'daki liselerden 15 bin 890 öğrenci ise mezun olma başarısı gösterdi.

Kula'da 7 bin 80 öğrenci karne aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan 44 okulda toplam 7 bin 80 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kula Kaymakamı Kula Kaymakamı Kemal Duru, anaokulu ve 1.sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Öğrencilerin yaz tatili boyunca bol bol kitap okumaları konusunda vurgu yapan Kaymakam Duru, her başarısızlığın da bir telafisinin olduğunu ifade etti.

Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, "2018-2019 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim ve öğretim süresi boyunca geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için çaba gösterdik. Kazasız belasız bir şekilde eğitim sezonumuzu tamamladık. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz de katıldı.

Salihli'de 27 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Salihli ilçesinde karne heyecanı yaşayan 27 bin 500 öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıktı.

2018-19 eğitim öğretim yılı sona ererken, Salihli'de okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak eğitim ve öğretim gören 27 bin 500 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline ayrıldı. Salihli'de karne günü dolayısıyla Fadime Bolkan İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karnelerini Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ile Okul Müdürü Fahrettin Ateş ve sınıf öğretmenlerinin elinden aldı.

“İyi bir tatile hak ettiniz” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek “Sizin için 3 ay sürecek olan tatil başladı. Bol bol oynayıp, dinlenin” derken Belediye Başkanı Zeki Kayda “Çocuklarımızın yaz tatili boyunca bol bol kitap okumalarını istiyorum. Sevgili çocuklar hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Selendi'de 3 bin 460 öğrenci karne aldı

Selendi ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı tamamlandı. İlçe genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 3 bin 460 öğrenci karne ve belgelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. 17 Eylülde başlayan eğitim öğretim döneminin ardından bugün merkez Atatürk İlkokulunda karne dağıtımı töreni düzenlendi. Öğrenci velilerinin de katılım sağladığı törene İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkan vekili Hikmet Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri vekili Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Zakir Okulmuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Okul Müdürü Ali Kanyılmaz, Müdür Yardımcısı Ömer Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Can Atak ve diğer protokol üyeleri tarafından karneleri alan öğrenciler yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Kaymakam Can Atak öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.