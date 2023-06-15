Manisa'da 265 bin 150 öğrenci karne alacak

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimiz ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimiz için bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindi. Manisa bu dönem, 1.168 okul, 19 bin 311 öğretmen ve 265 bin 150 öğrencisi ile eğitim öğretim yılını tamamlamış oldu. Bizler için milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olan eğitim, gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi aktarabileceğimiz bir yoldur. Ayrıca gelişen ve değişen dünyada eğitime yaptığımız yatırımlar ile geleceğe ışık tutabiliriz. Bu konuda öğretmenlerimize düşen en büyük görev; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirerek içinde bulunduğumuz bilgi çağında çocuklarımızı bilim, kültür, sanat, teknoloji ve ekonomik anlamda geleceğe hazırlamaktır.” dedi.

Öğrencilerin de devletin, öğretmenlerinin ve ailelerinin kendilerine sağladıkları her türlü imkân istikametinde daha çok çalışarak, ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyacağından hiç şüphesi olmadığını anlatan Vali Karadeniz açıklamasını şöyle tamamladı: “Öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı kutluyor, öğretmenlerimize eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ilimizin başarı seviyesinin arttırılmasında göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, huzur dolu bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum.”