Manisa'da 278 amatör kulübe 1 milyon 682 bin TL nakdi destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, amatör spor kulüplerine nakdi destek töreninde, Manisa il genelinde mücadele veren 278 kulübe toplamda 1 milyon 682 bin TL'lik nakdi destekte bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine nakdi yardım desteği sağladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Futbol Kulübü Başkanvekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu, spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Manisa Şube Başkanı Erol Timur, desteklerini her zaman hissettikleri Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

“Yanınızda olmaya devam edeceğiz”

Timur'un ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurguladı. Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tesisleşmeye yönelik hamlelerimize; gençlerimizin ve çocuklarımızın spora teşvik edilmesine yönelik projelere büyük önem verdik. İstedik ki; bu şehirde yaşayan her çocuk sporla ilgilensin ve kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Bu noktada sizler de bu anlayışımıza sunduğunuz hizmetlerle ciddi katkı sağlıyorsunuz. O açıdan bu şehrin gençlerine ve çocuklarına spor yapma imkanı sunduğunuz için her birinize Manisalı hemşehrilerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sporun içinden gelen bir yönetici olarak her zaman sizlerin yanında olmaya, sizlere destek vermeye devam edeceğimden şüpheniz olmasın” dedi.

Depremde yaşamını yitirenleri andı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri de unutmayan Başkan Ergün, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve binlerce insanımızın ne yazık ki yaşamını yitirdiği asrın felaketi yüreklerimizi yaktı. Öncelikle depremlerde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu elim afetin açtığı yaraların sarılması için ilk andan itibaren devletimizin ve milletimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu acı hadisede çok sayıda sporcu kardeşimiz de yaşama veda etti. Onları da rahmetle anıyorum. Kaybettiğimiz tüm canların mekanı cennet olsun” dedi.

Manisa FK ve Manisa BBSK'ye teşekkür etti

Deprem afetinin ardından Manisa'da ağırladıklarını depremzedelerin yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Burada misafir ettiğimiz afetzede çocuklarımıza ve gençlerimize de Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kapılarımızı açtık. Afetzede çocuklarımızın kulübümüz bünyesindeki spor okullarında basketbol, voleybol ve yüzme kurslarından ücretsiz yararlanmaları için çalışma yaptık. Aynı şekilde Manisa Futbol Kulübümüz de depremzede çocuklarımıza altyapısında ücretsiz eğitim veriyor. Ayrıca kulüpsüz kalan lisanslı sporculara da antrenman yapma imkanı sağlıyor. Çocuklarımızın psikolojik olarak yaşadıkları travmayı silebilmeleri ve normal hayata yeniden adapte olabilmeleri için alınan bu güzel karar nedeniyle huzurlarınızda Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Futbol Kulübü yönetimimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

97 kulübe 1 milyon 450 bin TL

Kulüplere yapılacak yardımların detaylarını da paylaşan Başkan Ergün, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmalarına sağladığınız imkanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmak amacıyla kulüplerimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da nakdi yardım sağlayacağız. Çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 3 kulübümüzün her birine 25 bin lira; Süper Amatör Lig'de mücadele eden 25 kulübümüzün her birine 20 bin lira; 1. Amatör Lig'de mücadele eden 64 kulübümüzün her birine 12 bin 500 lira; Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden 1 kulübümüze 25 bin lira; Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden 2 kulübümüzün her birine 12 bin 500 lira ve İşitme Engelliler Ligi'nde mücadele eden 2 kulübümüzün her birine de 12 bin 500 lira olmak üzere, tam 97 kulübümüze toplamda 1 milyon 450 bin Türk Lirası nakdi destek sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu desteklerin başarı olarak dönmesini yürekten diliyorum” diye konuştu.

Genç takımlara önemli destek

Genç takımlara verdiği sözü yerine getirdiğini de paylaşan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Sizlere daha önce bir söz vermiştim. Yapacağımız yardımlarda amatör takımlarımızın U-11'den U-18'e kadar olan yaş gruplarında müsabakalara katılan takımlara da nakdi destek sağlayacağımızı müjdelemiştim. Bununla ilgili çalışmamızı da tamamladık. 8 genç takımı olan 7 kulübümüzün her birine 12 bin 500 Lira, 7 genç takımı olan 4 kulübümüzün her birine 10 bin Lira, 6 genç takımı olan 5 kulübümüzün her birine 7 bin 500 Lira, 5 genç takımı olan 2 kulübümüzün her birine 5 bin Lira, 4 genç takımı olan 3 kulübümüzün her birine 4 bin Lira, 3 genç takımı olan 6 kulübümüzün her birine 3 bin Lira, 2 genç takımı olan 8 kulübümüzün her birine 2 bin Lira, 1 genç takımı olan 11 kulübümüzün her birine 1.000 Lira olmak üzere, toplam 46 kulübümüzün genç takımına 232 bin Lira destek sağlayacağız.”

Toplam destek 1 milyon 682 bin TL

Genç takımlara verilecek olan nakdi desteğin liglerin tamamlanmasından sonra hesaplara geçeceğini belirten Başkan Ergün, “Vereceğimiz bu destek, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun bize göndereceği bilgi istikametinde, genç takımların ligleri tamamlandıktan sonra hesaplarına geçecek. Bunları da dahil ettiğimizde, bugün kulüplerimize tam 1 milyon 682 bin Liralık bir destek sağlamış oluyoruz. İyi günlerde kullanın. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Manisa'mızın büyükşehir olmasından sonra 2016 yılından bu yana nakdi destek sağlamaya başladık. O süreçten bugüne kadar, bugünkü nakdi yardımımızı da dahil ettiğimizde, yaklaşık 6 milyon liraya ulaşan bir destek sağlamış olduk. Her şey çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapması içindir. Onlar için ne yapsak az. Helali hoş olsun” dedi.

Basketbol ve futbolda hedefleri anlattı

Başkan Ergün, konuşmasında Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Daha çok gencimize sporu sevdirmek ve amatörden yetişen çocuklarımızın profesyonel kulüplerde oynamalarına imkan sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada daha çok gencimizin futbol oynaması için mücadele eden kulüplerimizin siz değerli başkan ve yöneticilerinin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, inşallah play-off hedefine kalacaktır. Her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkmak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Altyapıda da önemli bir hamle yaptık. Şu anda gurur duyuyoruz. Çünkü hafta içerisinde 3 oyuncumuzu Milli Takım'a gönderdik. İnşallah bu gençlerle gelecekte Manisa'yı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Gençlerimize önem veriyoruz. Yaptığımız transferlerde de genç oyuncuları bünyemize katmak için çalışıyoruz. Hedefe giden yolda gençlerimizi kazanmak da bizler için önemli. Basketbolda Süper Lig'de Manisa'yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuz var. Ne mutludur ki, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Efes'i, Pınar Karşıyaka'yı, Türk Telekom'u ağırladık. Bu rakiplerin arasında Manisa'mızı en güzel şekilde temsil ediyoruz. İnşallah hedeflediğimiz 11 galibiyetin üzerinde başarı sağlayacağız.

Kulüp yöneticilerine teşekkür etti

Başkan Ergün, konuşmasının sonunda, “Bu duygularla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun değerli Başkanı Erol Timur ve kıymetli yönetimine ve bugün bu güzel ortamda bizlerle bir arada olan kulüp başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma, sporcu kardeşlerime bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Başkan Ergün'e katkı ve destekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti ve çiçek takdim etti. Daha sonra Başkan Ergün, amatör lig kulüplerinin temsilcilerine çeklerini takdim etti. Tören, hediye takdimleri ve günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.