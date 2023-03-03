Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 farklı işyerine eş zamanlı kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu H.A., N.B. ve Y.B. isimli şahıslara ait üç farklı işyerine eş zamanlı yapılan aramalarda 75 bin 680 adet sarma sigara makaron, 20 bin 200 adet boş makaron, 164 paket kaçak sigara, 21.460 kg kuru kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.