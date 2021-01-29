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Manisa'da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alaşehir ilçesinde dün akşam Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y. (29), A.D. (29) ve H.O.S.'ya (28) pompalı tüfekle ateş açan Yakut Şahin Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece “adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan” tutuklandı. Saldırgan tarafından açılan ateş sonrası yaralanan 3 polis memurunun ise taburcu oldukları öğrenildi.

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