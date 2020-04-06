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Manisa'da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Manisa’da 30 bin 267 kişiye Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bin liralık ödeme evlerinde yapıldıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında yapılan bin liralık yardımlar hak sahiplerine evlerinde dağıtılmaya devam ediyor.

Manisa'da 30 bin 267 kişiye Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bin liralık ödeme evlerinde yapıldıç


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında yapılan bin liralık yardımlar hak sahiplerine evlerinde dağıtılmaya devam ediyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan yardımlar kapsamında ilde 35 bin 387 eve gidildiği, 30 bin 267 kişiye yardım parasının teslim edildiği bildirildi. Evlerinde bulunamadığı için yardım paraları teslim edilemeyen 5 bin 120 vatandaşın evine PTT görevlilerince yeniden gidileceği açıklandı.

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