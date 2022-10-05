Manisa'da 300 yeni otobüs durağının montajı başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı kullanan vatandaşların hava şartlarından etkilenmeleri için durak sayısını arttırmaya yönelik çalışma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile il genelinde toplu taşıma güzergahında belirlenen yolcu bekleme duraklarına, şehir merkezlerinde cam ve mahallelerde sac olmak üzere toplam 300 adet kapalı durağın açık ihale usulü ile alımı yapılmış, önceden yerleri belirlenmiş olan noktalara da ekipler tarafından montajlarına başlandı. Vatandaşların yolcu bekleme duraklarında yazın sıcaktan kışın yağmur ve soğuktan korunmaları amacıyla başlattığı durak montajlarının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.