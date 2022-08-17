Manisa'da 320 personel ve 259 araçla yol yapım çalışmaları devam ediyor

Manisalı vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yol yapım ve bakım çalışmalarını özveriyle gerçekleştiriyor. 320 personel ve 259 araç ile sahada etkin bir çalışma yürüten ekipler, bir yandan asfalt uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Şehrin dört bir yanında yer alan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Amacımız vatandaşlarımızın güvenli yollarda seyahat etmesi. Bu doğrultuda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz asfalt sezonunu verimli geçirebilmek amacıyla adeta seferber oldu. Mesai mefhumu gözetmeksizin etkili bir çalışma yürüten ekiplerimiz, yama, menfez döşeme, genişletme, temel, yol açma, sathi kaplama, sıcak asfalt ve hayvan içme suyu göleti açma çalışması yürütüyor. Bu anlamda, yaz mevsiminin sıcak günlerini yaşadığımız bu günlerde, sahada özveriyle görev alan personellerimize teşekkür ediyorum. Rabbim, hepsine kolaylık versin. Manisa'ya hizmet aşkıyla tüm birimlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.