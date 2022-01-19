İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 360 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 360 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 360 litre sahte içki ele geçirildi.


Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir evde sahte ve kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarını alan Manisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi. Ev sahibi B.G. (64) gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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