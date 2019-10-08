Manisa'da 390 bin 240 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'nden (DSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa il genelinde 2019 yılı sulama sezonunda 390 bin 240 dekar tarım arazisi sulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

Manisa'da 13 Mart 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Manisa ve ilçelerimizde toplam 390 bin 240 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Manisa il ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 390 bin 240 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 336 milyon TL katkı sağlandı" diye konuştu.