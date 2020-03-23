Manisa'da 4 gündür kayıp olan genç yaralı olarak bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 gün önce kaybolan 2 çocuk babası 23 yaşındaki Deniz Çakal Turgutlu ilçesinde yaralı bir halde kanala atılmış olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası 23 yaşındaki Deniz Çakal kaybolduktan 4 gün sonra Turgutlu–Manisa kara yolu otoban köprüsü altında bulunan kanalda yaralı halde bulundu. 19 Mart Perşembe günü sabah saat 08.00 sularında evden 'İşe gidiyorum' diyerek ayrılan Deniz'den bir daha haber alınamadı. Anne Müzeyyen ve baba Durmuş oğullarından haber alamayınca, aynı gece durumu jandarmaya iletti. Cuma günü jandarma ile birlikte yapılan aramalarda işe gittiği Ayoğdu Mahallesi yolu yakınlarındaki bağ alanında iş elbiseleri ve motosikleti bulunan Deniz Çakal, dün saat 20.10 sularında ailesini telefonla arayarak bulunduğu yeri levhalarla tarif etti. Levhalarda Manisa-Balıkesir-İstanbul yazdığını söyledi. Yaralı olarak bulunan Deniz, Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. Kafasında darp ve vücudunun bazı bölgelerinde cam çizikleri bulunan Deniz burada yapılan tedavilerinden sonra gece saat 01.00 sularında taburcu edildi.

Deniz Çakal, polise verdiği ifadesinde, "19 Mart Perşembe günü Aydoğdu Mahallesi mevkisinde bulunan tarlaya işe gittim. Saat 08.30 sularında bir anda, arkamdan maskeli 3 kişi beni hırpaladı. Boğuştuk, beni zorla siyah bir otomobile bindirdiler. Kendimi nerede olduğunu bilmediğim bir palet deposunda buldum. Orada ne kadar beklediğimi bilmiyorum, bir süre sonra dört kişi oldular, maskeli olan kişilerden birisi 'Öleceksin' dedi. Kafama iki kez şişeyle vurulduğunu hatırlıyorum, kendime geldiğimde bir dere kenarında yatıyordum, telefonuma baktım, yanımdaydı, ailemi aradım" dedi.

Deniz Çolak, polislerin aldığı ifadelerden sonra, hastaneden taburcu oldu. Anne Müzeyyen Çolak, "Oğluma kavuştuk, çok mutluyuz, nasıl olduğunu çok hatırlamıyor, ama çok iyi" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.