Manisa'da 4 ilçede başkanlar belli oldu

Oy sayımının devam ettiği Manisa'da 4 ilçede kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belli oldu. Ahmetli'de AK Parti'den Ahmet Alhan, Gölmarmara'da AK Parti'den Kamil Öz, Demirci'de AK Parti'den Selami Selçuk, Kula'da MHP'den Hüseyin Tosun kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre oyların tamamının sayıldığı Ahmetli ilçesinde Cumhur İttifakının AK Parti'li adayı Ahmet Alhan yüzde 42.41'lik oy oranıyla yeniden başkan seçildi. Millet İttifakının adayı CHP'li Mehmet Eryürek ise yüzde 37.20 ile seçimi ikinci sırada bitirdi.

Gölmarmara ilçesinde Cumhur İttifakının adayı AK Parti'li Kamil Öz oyların yüzde 50.80'ini alarak yeniden başkan seçildi. Millet İttifakının CHP'li adayı Birol Bak ise oyların yüzde 45.77'sini aldı.

Demirci ilçesinde Cumhur İttifakının adayı AK Parti'li Selami Selçuk yüzde 59,41 ile yeniden başkan seçilirken Millet İttifakının adayı İYİ Partili Haluk Şenyurt yüzde 38,01 oy alabildi.

Kula ilçesinde Cumhur İttifakının MHP'li adayı Hüseyin Tosun oyların yüzde 66,46'sını alarak yeniden başkan seçildi. Cumhur İttifakının İYİ Partili adayı Selim Aşkın ise oyların yüzde 31.09'unu alarak ikinci sırada kaldı.

Sayımların devam ettiği ilçeler

Akhisar'da CHP adayı Besim Dutlulu, Saruhanlı'da CHP adayı Zeki Bilgin, Soma'da AK Parti adayı Ali Tulup, Kırkağaç'ta AK Parti'nin adayı Yaşar İsmail Gedüz, Gördes'te AK Parti'nin adayı Muhammet Akyol, Selendi'de MHP'nin adayı Nurullah Savaş, Sarıgöl'de MHP'nin adayı Necati Selçuk, Alaşehir'de CHP'nin adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de MHP'nin adayı Zeki Kayda, Köprübaşı'nda AK Parti'nin adayı Regaip Topuz, Turgutlu'da MHP'nin adayı Turgay Şirin, Şehzadeler'de AK Parti'nin adayı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de İYİ Parti'nin adayı Kürşad Mithat Özkan önde gidiyor.