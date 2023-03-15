Manisa'da 4 yeni kültürel miras daha ortaya çıkarılarak dijital müzeye aktarıldı

Bulgaristan, Slovenya, Yunanistan ile Manisa Valiliği ile Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği'nin de ortağı olduğu gençlerin dijital dünyaya hazır hale getirilmesi, dijitalleşme araçlarının daha fazla kullanılmasına yönelik proje çerçevesinde oluşturulan dijital platform ve dijital müzenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Projede oluşturulan dijital platforma Manisa'da öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan ve dijital müzeye aktarılan 4 yeni kültürel mirasın tanıtımı Şehzadeler ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği adına açıklama yapan Ural Sevener, gençlerin projede yaptığı çalışma sonrasında Kandil yapımı, Çıtır Pıtır Gecesi, Kula Yarenler ve Akhisar ile Sinek Sarayı hakkındaki bilgilerin dijital platform ve dijital müzeye aktarıldığını kaydetti.

Sevener, “Erasmus Gençlik Programına ait bir çalışma bu. Bu program içerisinde özellikle gençlerin dijital dünyaya hazır hale getirilmesi, dijitalleşme araçlarının daha fazla kullanılmasını istediği bir proje çalışmasıydı. Biz de bu çalışmayı Bulgaristan, Slovenya, Yunanistan, Manisa Kalkınma Gelişim Derneği ve Manisa Valiliği ortaklığında herkesin kendi bölgesindeki geleneksel sanatların kayda alındığı arşivlendiği resimlendiği bir çalışma haline döktük. Bunun için belli geliştiricileri seçtik. Bu gençleri Yunanistan'da bir eğitime gönderdik, eğitimden sonra gençler kendi bölgelerindeki çalışmaları yaptılar. Daha sonra bu çalışmalar yine Manisa Kalkınma Gelişim Derneği tarafından kurulan bir dijital Eğitim Platformu ve Dijital müzeye aktarıldı” dedi.

Toplantı sonunda yabancı ülke temsilcilerine Manisa'ya ait yöresel hediyeler takdim edildi.