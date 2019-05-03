Manisa'da 400 fidan toprakla buluştu

400 farklı tür ağacın fidanının toprakla buluşturulduğu etkinlikte konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, ormanların yaşanabilir bir dünyaya açılan pencere olduğunu belirterek ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.

Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi, Akgöl Mevkii, Ortaköy yolu üzerinde bulunan araziye farklı orman ağaçlarından 400 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Manisa Vali Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve daire amirleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Deniz, "Çölleşme ve erozyonla mücadele etmek ve farkındalık oluşturmak için fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu küçük fidanlar büyüyüp koca bir orman oluşturacak. Ormanlar dünyanın ciğeridir. Hayatımızın kaynağı olan toprağı tutar, erozyonu önler, yağışları düzene sokar, yenilenebilir en önemli enerji kaynağımızdır. Temiz suyu ormanlardan sağlarız. Üstelik suyun kalitesini, yine ormanlar sayesinde koruyabiliriz. Bir ormanın dünyaya sağladığı faydaları saymakla bitiremeyiz.” dedi.

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakalım"

İnsanın tabiatın parçası olduğunu, tabiatı korursa kendisini de, geleceğini de korumuş olacağını da ifade eden Vali Deniz şunları söyledi: “Tabiata zarar verirsek, yine kendimize zarar vermiş oluruz. Bu dünya bizlere emanettir. Emaneti gelecek nesillere yaşanabilir halde bırakmalıyız. Unutmayalım fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ormanlar ise yaşanabilir bir dünyaya açılan kapıdır. Ülke olarak da zaten bunun bilincindeyiz, dünyada fidan dikmede 2 inci sıradayız.”