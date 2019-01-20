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Manisa'da 5 aileye akülü araba desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, ziyaret ettiği Akhisar ilçesinde 5 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye armağan etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ve yakın çevresinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kanalıyla yapılan akülü tekerlekli sandalye dağıtımlarına Akhisar ilçesi ile devam edildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmtler ve Engelliler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Sezgin Gazi ile birlikte, 5 engelli vatandaşın ve ailesinin daha yüzünü güldürdü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar ilçesinde geçirdiği epilepsi rahatsızlığı dolayısıyla kısıtlı bir şekilde hareket edebilen 14 yaşındaki Umut Kocaman'a, kısmi felci bulunan Naile Avcı'ya, çocuklukta geçirdiği hastalık nedeniyle yürüyebilme yetisini büyük ölçüde kaybeden Medine Arslan'a, eşiyle aynı kaderi paylaşan ve birlikte engelleri aşmaya çalışan Nurettin Bayraktar'a, kangren dolayısıyla tek ayağı kesilen Mehmet Pehlivan'a akülü tekerlekli sandalye armağan etti.

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