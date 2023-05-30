Manisa'da 5 bin 608 adet sentetik hap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Durdurulan araç içerisinde arama yapan ekipler 5 bin 608 adet sentetik ecza hapı ile 11 adet 7,65 tabanca mermisi ele geçirdi. Ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.C. (32) ve B.G. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.