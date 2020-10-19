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Manisa'da 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Salihli girişinde 2 otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 2 parça halinde 5 kilo 340 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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