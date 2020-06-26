Manisa'da 5 milyon dolarlık mozaikleri jandarmaya satmak isterken yakalandılar

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında jandarmaya satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı 8 kişi gözaltına alındı. Alıcı kılığına giren jandarmanın suçüstü yaptığı zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dibekdere Mahallesi'nde gerçekleşti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli'nin Dibekdere Mahallesi'nde bazı şahısların ellerinde bulunan tarihi değerdeki Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında satacakları istihbaratına ulaştı. Alıcı kılığında tarihi eser kaçakçılarına ulaşan jandarma ekipleri şüpheliler M.A. (56), Z.K. (49) E.A. (41) S.U. (43) Ö.U. (52), S.Z. (48) S.Z. (19) ve M.Z. (19) isimli şahısların Roma dönemine ait mozaiklerin yerini kazarak göstermeleri esnasında olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüpheli 8 şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. 8 zanlı bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.