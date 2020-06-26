İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da 5 milyon dolarlık mozaikleri jandarmaya satmak isterken yakalandılar

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında jandarmaya satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı 8 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında jandarmaya satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı 8 kişi gözaltına alındı. Alıcı kılığına giren jandarmanın suçüstü yaptığı zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olay, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dibekdere Mahallesi'nde gerçekleşti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli'nin Dibekdere Mahallesi'nde bazı şahısların ellerinde bulunan tarihi değerdeki Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında satacakları istihbaratına ulaştı. Alıcı kılığında tarihi eser kaçakçılarına ulaşan jandarma ekipleri şüpheliler M.A. (56), Z.K. (49) E.A. (41) S.U. (43) Ö.U. (52), S.Z. (48) S.Z. (19) ve M.Z. (19) isimli şahısların Roma dönemine ait mozaiklerin yerini kazarak göstermeleri esnasında olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüpheli 8 şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. 8 zanlı bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.