Manisa'da 5 milyon TL'ye lahit satmaya çalışan şahıs yakalandı

Manisa'da kaçak kazıyla çıkarılan lahidin 5 milyon TL'ye satılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şahsı gözaltına alırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahidi de ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde S.D. isimli şüpheli kaçak kazıyla çıkardığı Roma dönemine ait lahidi 5 milyon TL'ye Ankara'dan gelen alıcılara satmak istedi. Alınan istihbaratı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Öte yandan S.D.'nin kendisi tarafından çıkardığını söylediği Roma dönemine ait lahit de operasyonda ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.