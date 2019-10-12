Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni

Manisa Şehzadeler İlçe Kaymakamlığının ‘Gönül Yolu' projesi kapsamında, maddi imkanı olmayan 50 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten'in girişimleriyle Şehzadeler İlçe Kaymakamlığının hayata geçirdiği ‘Gönül Yolu' projesi kapsamında, mahallede maddi imkanı olmayan 50 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi. TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, ilçe protokolü ve sünnet ettirilen çocuk ve aileleri katıldı. Manisa Şehir Hastanesi doktorları tarafından sünnet edilen çocuklar, Şehzadeler Kaymakamlığı tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleri ile tören alanına getirildi. Törende çocukların her birine ayrı ayrı hediyeler verildi. Ayrıca mahallenin taziye evinde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Kızılay tarafından davetlilere yemek ikram edildi.

Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten, başta Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Erten, projeyi geleneksel hale getirerek, her yıl sürdürmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.