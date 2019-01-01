Manisa'da 531 adet içme suyu deposunun elektrik panosunu yeniledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan elektrik panolarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 2017 ve 2018 yılları içerisinde vatandaşların kesintisiz içme suyu tüketmesini sağlamak için 531 adet elektrik panosunu yeniledi. Hayata geçirilen çalışma sayesinde vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşaması en aza indirildi.

“Kesintisiz içme suyu için çalışıyoruz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik panolarının düzenli olarak yenilendiğini söyledi. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu tesislerimizde kullanım ömrünü tamamlayan panoların değişimini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de öncelikle ihtiyaç duyulan noktalarda elektrik panolarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile vatandaşlarımızın arızalardan kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi için yoğun tempoda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.