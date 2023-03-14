Manisa'da 58 bin büyükbaş hayvanın dış parazit ilacı büyükşehirden

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı öncesinde meclis üyelerine tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu yıl 122 milyon gibi önemli bir bütçe ayırdığımız tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerimiz kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Meyveciliği Geliştirme Projemizle' daha önce dağıttığımız 500 bin fidana, 150 bin fidan daha dahil edeceğiz. İlgili dairelerimiz 30 Nisan tarihine kadar başvuruları alacak. Bunun akabinde 17 ilçemizdeki üreticilerimize zeytin, ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Koç dağıtımı ertelendi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' kapsamında yüzde 75 hibe desteği ile dağıtılması planlanan 500 adet damızlık koç desteği konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Bu hafta koçların teslimini başlatmak için planlamamızı da yapmıştık. Ancak ülkemizin farklı şehirlerinde SAT-2 tipi şap virüsü görülmesi sebebiyle ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı. Bu nedenle biz de bu çalışmamızı ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Bunu da hem siz değerli meclis üyelerimiz hem de Manisalı hemşerilerimizle paylaşmak istedim” dedi.

Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele başlıyor

Manisa'da dış parazit kaynaklı hayvan hastalığının Alaşehir, Demirci, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde sıkça görüldüğüne dikkat çeken Başkan Ergün, “Ekonomik kayıplara neden olan bu hastalıkların engellenmesi için beş ilçemizde yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricimize ait 58 bin büyükbaş hayvan için gerekli dış parazit ilacının Büyükşehir Belediyemiz tarafından alınacağını da belirtmek istiyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yapacağımız çalışmayla dış parazit kaynaklı hayvan hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi sağlanmış olacak. İlaç alım ihalesini gerçekleştirdik. Nisan ayı içinde ilaçlar üreticilerimize eğitimi de verilerek teslim edilecek” diye konuştu.