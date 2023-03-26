Manisa'da 6 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 farklı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 'hakaret', 'mala zarar verme', 'hükümlünün veya tutuklunun kaçması', 'cinsel taciz', 'basit yaralama', 'çocuğa karşı cinsel taciz' iddiasıyla 6 farklı suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı. M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.