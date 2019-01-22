Manisa'da 600 yıllık camiye çevre düzenlemesi

Tarihe Saygı projesi kapsamında Çeşnigir Camii etrafındaki niteliksiz yapıları 950 bin 888 TL bedelle kamulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1400'lü yıllardan beri varlığını sürdüren caminin tüm ihtişamıyla gelecek nesillere aktarılması için çevre düzenlemesi projesine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1400'lü yıllardan günümüze gelen tarihi Çeşnigir Camii'nin tüm ihtişamıyla varlığını sürdürmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tarihe Saygı projesi kapsamında ilk olarak Çeşnigir Camii etrafındaki 13 adet parselden 12'sini 950 bin 888 TL bedelle kamulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, camii etrafındaki niteliksiz yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkılmasının ardından şimdi de camii etrafında çevre düzenlemesi projesi start aldı. Tarihi Çeşnigir Camii'nin tüm ihtişamıyla geleceğe uzanmasını amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi kapsamında alanda yeşil alan düzenlemesi ve aydınlatma unsurlarının montajı ile göze hoş gelen ve vatandaşların kullanabileceği, sosyal bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Çeşnigir Camii Kentsel Tasarım Yapım İşi kapsamında; abdesthane ve tuvaletler yer altına konuşlandırıldı. Yürüyüş yolları parke taşı ve küp taşlarla canlandırılacak. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları, banklar ve su havuzu ile birlikte yaşayan, sosyal bir alan Manisalıların kullanımına sunulmuş olacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kültür ve tarih mirası olan Çeşnigir Camii etrafında yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, Tarihe Saygı projesi kapsamında başlattıkları çalışmalarla birçok eseri Manisa'ya kazandırdıklarını hatırlattı ve bundan sonraki süreçte de ecdadın kültür mirasını geleceğe taşımak için var gücüyle çalışacaklarını söyledi.