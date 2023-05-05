Manisa'da 620 bin kök yasadışı haşhaş ekimi tespit edildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 üreticinin 3 farklı noktada toplam 16 bin 500 metrekarelik alanda 620 bin kök izinsiz haşhaş ekimi gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan faaliyette; H.K.ve H.A. isimli şahıslar tarafından 3 farklı noktada toplam 16 bin 500 metrekarelik alana 620 bin kök yasadışı haşhaş bitkisi ektiği tespit edildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.