Manisa'da 65 yıllık hastaneye ilk kez diyetisyen atandı

Selendi'nin ilk Diyetisyen Hekimi olan Mustafa Hayta hasta kabulüne başladı.

Selendi Devlet Hastanesinde göreve başlayan genç Diyetisyen Hekim Mustafa Hayta, "Selendi İlçe Devlet Hastanesi ilk görev yerim bunun yanı sıra İlçe Devlet hastanesinde ilk defa diyetisyen ataması yapılmış olup bu görevde ilk bana nasip oldu. Onun için sevinçliyim. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza faydalı olacağız, halkımıza yardımcı olacağız." dedi.

Diyetisyen Mustafa Hayta 1995 yılında Adana Yüreğir de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yüreğir'de tamamlayan Hayta, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Ankara'da yedek subay olarak askerliğini yapan Hayta geçtiğimiz günlerde ilk görev yeri olan Selendi Devlet Hastanesine atandı.