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Manisa'da 7 aracın lastiği patlatıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Namık Kemal Mahallesi 137. Sokakta park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede 7 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.


Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.


Araç sahiplerinin yaşanan olaydan sonra şikayetçi oldukları öğrenildi.

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