Manisa'da 7 bin fidan toprakla buluştu

Etkinlikte 7 bin fidan toprakla buluşurken vatandaşlara da toplam bin 500 adet defne, biberiye ve lavanta dağıtımı yapıldı.

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliği ile Manisa'da 45 dönüm sahada 7 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca 500 defne, 500 lavanta, 500 biberiye fidanı da vatandaşlara dağıtıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Karayenice Mahallesinde düzenlenen fidan dikimine Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Vali Yaşar Karadeniz, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi. Etkinlik, Vali Yaşar Karadeniz ve katılımcıların günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Orman İşletme Müdürlüğünden Vali Karadeniz'e ziyaret

Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Merkez Orman İşletme Şefi Soner Tanrıöver, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Yeşim Ütni Berk, Sarıçam Orman Muhafaza İşletme Şefi Hayrettin Hanhatun, Orman İşletme Merkezi Memuru Yusuf Mert'ten oluşan heyet 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretleri sebebiyle Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Karadeniz, ormanlarımızın insanların hayatı açısından önemli olduğunu ifade ederek gelecek nesiller için ağaç sayısını artırıp ormanlarımızı korumamız gerektiğini belirtti.

Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, günün anısına Vali Karadeniz'e fidan hediye etti.