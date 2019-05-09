Manisa'da 7 binden fazla aile Gıda Bankasından faydalanıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen ve Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte tüm ilçelerde açılan Gıda Bankası, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, aylık 7 bin 395 gerçek ihtiyaç sahibinin yararlandığı Gıda Bankaları aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına aş olduklarını söyledi.

“Yoksulun yanında, muhtacın hizmetindeyiz” sloganıyla 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Manisa merkezinde hayata geçirilen Gıda Bankası, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte il geneline yayıldı. Dar gelirli ve gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, kendilerine verilen kartlarla alışverişini gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapan ihtiyaç sahipleri, rencide edilmeden sofralarına aş götürüyor. Ramazan ayının gelmesiyle gıdadan temizliğe kadar onlarca kalem ürünün yer aldığı Gıda Bankaları, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tüm Manisalıların Ramazan ayını bir kez daha tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu mübarek günler aracılığıyla yardımlaşma ve paylaşma duygusunu daha net bir şekilde yaşıyoruz. Bu düşünceyle gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için hayata geçirdiğimiz Gıda Bankaları da, vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Kardeşlerimiz ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine verdiğimiz kartlarla alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor. Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına aş olmanın mutluluğu ve manevi huzurunu yaşıyorum. Bu vesileyle tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diyor, herkesin Ramazan ayını bir kez daha kutluyorum” dedi.