Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme' programı Manisa'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme' programı Manisa'da başladı. Salgın nedeniyle ertelenen program kapsamında ilkokul 3, 4 ve 5. sınıftaki 70 bin öğrencinin test ve ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde uzman antrenörler tarafından yapılıyor. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek. Taramaların 18 Haziran 2022 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yapılan programla öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda en doğru şekilde spora branşlarına yönlendirilmesinin sağlanacağını söyledi. Öztürk, "Tarama programımız kapsamında Manisa ilimizde tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza başladık. Pandemi nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu taramalara ara vermiştik. Bu yıl ise 4 ve 5. Sınıf öğrencilerimizi de taramalara ekledik. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetiştirip Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah buradan tespit ettiğimiz sporcularımız, Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandıracak" diye konuştu.