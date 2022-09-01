Manisa'da 72 bin zeytin kasası üreticilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın artması için üreticilere desteğini sürdürüyor. Akhisar ilçesindeki zeytin üreticilerinin ürünlerinin kalitesinin korunması, bu amaçla plastik kasa kullanımının artmasını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da düzenlenen törenle zeytin üreticilerine 16 bin 800 adet zeytin kasasını teslim etti.

Törende yapılan konuşmalarda Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 72 bin adet, Akhisar ise 12 bin zeytin kasası teslim edileceğini belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Akboğa, “Ben her zaman doğruyu söylüyorum. Bundan iki üç sene öncesine kadar daire başkanımız olsun, belediye başkanımız olsun bazı sitemlerimiz vardı. Şu anda doğruları söylemek gerekirse Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, daire başkanlarımız, parti teşkilatlarımız olsun, kırsalda, Manisa'da ve bölgemize çok güzel hizmetler sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile bir görüşmemiz oldu. Akhisar'da bizim ihtiyacımız olan çok amaçlı gübre dağıtım makinesini ilçemize kazandırıldı. Şahsım ve çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bunlardan dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, teşkilatlarına, meclis üyelerine şahsım ve odamız adına teşekkür eder, bu hizmetlerin devam etmesini temenni ederim” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile son yıllarda güzel projelere imza attıklarını belirten Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, “Bu proje de onlardan bir tanesi. Zeytin denince akla Akhisar gelir. Zeytinin başkenti diyoruz. Çünkü gerçekten artık öyle olduk. Bu yıl 450 bin dekar zeytinimiz var. Sofralık zeytinde lider durumdayız. Yeşil zeytini zaten söylemeye gerek yok. 265'in üzerinde zeytin işletmesi ile bu işleri yapıyoruz. Bu sene de güzel bir yıl bekliyoruz. Güzel bir rekoltemiz güzel bir üretim sezonu bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi de 72 bin zeytin kasası ile üreticilerimizin yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi ile güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu kasalarımızın tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimiz için iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Bu sene koç dağıtımı ile üzümcüye verdiği destekle, sahada, tarımın her tarafındaki üreticilere 70 milyon liraya yakın bir bütçe ile desteğini her zaman gösterdi. Bu konuda emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve personellerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel işler yapacağız. Bu ekonomik şartlarda bu desteği vermek önemli. Allah razı olsun” dedi.

“70 milyon liralık bir bütçeyi 2022 yılı olarak ayırmayı hedefledik”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma 70 milyon liralık bir bütçeyi 2022 yılı olarak ayırmayı hedefledik. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bunlardan bir tanesi bugün zeytin üretiminde plastik kasa kullanımının arttırılması için kasa desteği. Şu anda 72 bin adet kasanın ilçelere sevkiyatları yapılıyor. Akhisar ilçemiz için ayırdığımız kasa miktarı 16 bin 800 adet. 72 bin kasanın büyük çoğunluğu Akhisar ilçemize zeytinin başkentine ayırdık. Çalışmalarımız sadece bununla devam etmiyor. Küçük üreticilerimize katkıda bulunabilmek amacımız. 10 kasanın ihtiyacı karşılamayacağının farkındayız ama 72 bin kasanın ciddi bir bütçe ve bu durumlarda nakliyesi, organizasyonuyla büyük ve önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Büyük firmalar büyük üreticilere belki kasa desteği sağlıyor ama küçük üreticiler bu kasalara ulaşmakta zorlanıyor. Asıl vurgulamak istediğimiz hasatta çuval kullanımı yerine kasa kullanımının sağlanması. Benzer bir çalışmayı geçen ay üzüm üreticilerimiz için yaptık. Orada da yaklaşık 100 bin adet sepeti üzüm üreticileriyle buluşturduk. Sene başında 200 damızlık koç 20 tekeyi üreticilerimize temin ettik. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla yılbaşından sonra Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte 500 adet damızlık koç alımı için TİGEM ile yazışmalarımız tamamlandı. İlimize tahsisatı yapıldı, büyük ihtimalle Şubat, Mart aylarında 500 adet damızlık koçu hayvan üreticileri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızda il ve ilçe müdürlüklerimiz ile de birlikte çalışıyoruz. Daha önce diğer ilçelerimizde de kiraz sineği için sirke dağıtımı yapmıştık. Ahmetli ilçesinde özellikle salkım güvesi için tel kullanımını yaygınlaştırmak için bioteknik çalışmaları yapmıştık. Önümüzdeki günlerde sulama kooperatiflerinin yıpranan altyapılarının değiştirilmesi için 48 bin metre borunun satın alım süreci tamamlandı. Özellikle ana hatlarda 90'lıktan başlayarak 300 çapa kadar 48 bin metre boruyu kooperatiflerimizle buluşturarak su kayıplarının önlenmesi, tasarrufun sağlanması amacıyla 6 bin dekar sahanın kapalı sistem sulamaya açılması için çalışmalarımız yürüyecek. Ayın 15'inden sonra da bu boruları üreticilerimizle, kooperatiflerimizle buluşturacağız. Şu anda ihale hazırlıklarına başladık. 5 tane sulama kooperatifimize ve 3 mahallemize tarımsal amaçlı sulama depoları ve havuzları yapmak için yaklaşık 3 milyon lira bedel ile 3 tondan 100 tona kadar değişik kapasitede sulama amaçlı depolar yapacağız. Yeraltı suları sorun oluşturmaya başladı ve sulama sahalarında mevcut su kaynaklarında sıkıntıya düşen kooperatiflerimiz için 6 adet sondaj için çalışmalarımızı başlattık. DSİ ile izin süreçleri tamamlandığında çalışmalarımız devam edecek. Sulama hizmetini bütün il genelinde vermek istiyoruz. Su artık erişilmesi güç, kıymetli ve tasarruflu olmamız gereken bir alan. Yavaş yavaş bütün sulama tesislerimizde damlama sulama sistemine geçilmesi için üreticilerimizden taleplerimiz olacak, suyu tasarruf etmek zorundayız. Çünkü suyun yüzde 75'ini tarım tüketiyor. Tarımda su tasarrufu yapmaksak, tarımda sulamayla ilgili yatırım yapmazsak ileride bizi zor günler bekliyor olacak. Yem bitkisi desteği yapılması ve meyve fidanı desteği devam ediyor. Akhisar ilçe müdürlüğümüz ile Akhisar özelinde bir çalışma yaptık. İlçe tarım müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda bir bölgeyi belirledik. Oralarda ceviz ve kurutmalık incir yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için başvuru işlemleri tamamlandı, şu anda piyasa fiyat araştırmalarını yapıyoruz. İl genelindeki fidan talebi 135 bin liraya yaklaştı. 135 bin liralık meyve fidanını da yılsonuna kadar üreticilerle buluşturmayı, toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Hepsinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız kayıtları aldı, kasalarımız dağıtımları başlayacak. Tüm başvuran üreticilerimizin talepleri karşılanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, partilerin ilçe teşkilatlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.