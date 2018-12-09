Manisa'da 75 milyonluk tesiste atıksu artımına geçildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından il merkezinin evsel nitelikli atıksularının arıtılarak doğaya salınması için 75 milyon TL yatırım bedeli ile Manisa'ya modern bir tesis kazandırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Gediz için çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile Yunusemre ilçesinde inşa edilen atıksu arıtma tesisinin inşaat işi ve sızdırmazlık testleri kollektör hatlarından alınan atıksular ile yapıldı. Başarılı bir şekilde tamamlanan sürecin ardından atıksu arıtma işlemlerine geçildi. Tesis kısa bir süre içerisinde tam kapasite çalışmaya başlayacak. 75 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen tesis sayesinde Manisa merkezin evsel nitelikli atıksuları artık çevreyi kirletmeyecek. 114 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesise, doğu ve batı kollektör hatları üzerinden gelecek olan atıksular gerekli ünitelerde arıtıldıktan sonra Gediz'e sağlıklı bir şekilde salınacak. Tesiste günde 80 bin ton atıksu arıtımı gerçekleştirilerek, inşa edilen solar çamur kurutma ünitesi ile yılda 7 bin ton çamurun da susuzlaştırılacak.

Geçtiğimiz aylarda T.C. Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA)'dan “Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım” adı verilen 4 milyon 665 bin TL'lik projenin yüzde 25'inin hibe desteği ile karşılanması noktasında sözleşme imzalanmıştı. 1 milyon 220 bin TL hibe desteği alınacak projeye ilişkin çalışmalar da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Proje ile Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde 40 enerjisi güneş enerji santralinden sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, daha sağlıklı ve temiz bir çevre için il genelinde atıksu arıtma tesisleri ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir miras bırakacaklarını söyledi. Başkan Ergün, “Gediz Nehri'nin özlenen günlerine dönmesi için çalışıyoruz. Hemşerilerime sözünü vermiş olduğum ‘Gediz'de tekrar balık tutulacak' hedefini gerçekleştirme noktasında böylesine bir eseri Manisa'mıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Çocuklarımıza daha sağlıklı, temiz bir Manisa bırakmak için yapmış olduğumuz projenin hayırlı olmasını diliyorum. Tesisimiz, bugüne kadar ilimizde inşa edilmiş en büyük atıksu arıtma tesisi konumunda bulunuyor” dedi.

“Manisamızın 40-50 yılını koruma altına alıyoruz”

Açıklamalarına yaptıkları atıksu arıtma tesisi yatırımları ile devam eden Başkan Ergün, “Bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 234 milyon TL yatırım yaptık. 16 atıksu arıtma tesisimize Manisa merkezde inşa ettiğimiz tesisi de ekledik. Alaşehir'de 25 milyon TL ile inşa etmeye başladığımız tesiste betonarme imalatlar devam ediyor. Alaşehir Kavaklıdere Mahallemize inşa edeceğimiz tesisin de yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bu projelerimizle Manisamızın 40-50 yılını koruma altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.