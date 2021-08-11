Manisa'da 79 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonda 79 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kenevir operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ve JASAT Timi harekete geçti. Ekiplerin drone ile havadan yapılan kontrollerde yasadışı kenevir ekildiği tespit edildi. 79 kenevir ile 2 adet sulama borusunun ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken ele geçirilen kenevirler imha edildi.