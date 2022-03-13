Manisa'da 8 mahallenin ulaşımını kısaltan çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde menfez çalışmaları yaparak aynı zamanda birçok mahalleye ulaşımı da kısaltıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Sarıgöl ilçesinde 8 mahalleyi kapsayan ve üzüm bağları ile çevrili bölgede menfez çalışması yapıldı. Yağışlı havalarda taşkın suları nedeniyle kullanılmayan dere yatağında hayata geçirilen çalışma ile yol geçişi güvenli hale getirildi. Yukarıkoçaklar, Şeyhdavutlar, Güneydamları, Bahadırlar, Yeşiltepe, Sığırtmaçlı, Baharlar ve Emcelli Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, artık yağışlı havalarda mahallelerine ve tarım arazilerine giden yolu gönül rahatlığı ile kullanabilecek. Üzümün başkenti Manisa'da ilçenin temel geçim kaynağı olan Sultani Üzüm nedeniyle ticari faaliyetin de fazla olduğu mahallelere ağır tonajlı araçlar da rahat bir şekilde gidebilecek.

Yukarıkoçaklar mahalle muhtarı Halil Duran, “Bu hizmeti Sarıgöl'e kazandıran Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum. Burası 8 mahalleyi birbirine bağlıyor. Yağışlı havalarda buradan geçiş hiç olmuyordu, imkansızdı. Zamanında ağaç, kazık çakan oldu, ama sıkıntıyı çözemedi. Cengiz Başkanım kökten çözdü. Binlerce insanı ilgilendiren çok önemli bir hizmettir. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Sarıgöl ilçemizde önemli bir noktada köprü imalatı gerçekleştirdik. Bu köprü 8 mahalleyi birbirine bağlıyor. Köprü, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Bereketli ovalarımıza ulaşmak için kullanılan en önemli ulaşım noktası bu bölge. Yaz aylarında burada ağır tonajlı iş makineleri geçtiğinden sorun yaşanıyordu. 8 mahalle muhtarımızın talebini gerçekleştirdik. Sarıgöl'e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Köprüyü kullanan vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Köprü açılışına, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Milliyetçi Hareket Partisi Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş ve 8 mahalle muhtarı ile vatandaşlar da bulundu.