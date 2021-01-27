Manisa'da 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Necip Yemenici, Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında 80 yaş ve üzeri vatandaşların hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşılanmasına başlandığını duyurdu. Dr. Yemenici 80 yaş ve üzeri vatandaşların Alo 182'den, MHRS üzerinden veya telefon uygulamalarından online randevu alabileceklerini açıklarken randevu alamayacak durumdaki vatandaşların ise hastanelere başvurmaları halinde aşılama konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Necip Yemenici, Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlara ve hizmet sunan personele aşılamaların büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda diğer gruplarda aşılamalar devam etmektedir. Şu an 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılamaları aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde yapılmaktadır." dedi.

Necip Yemenici açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sağlık çalışanlarımızın aşılamasının büyük kısmının tamamlanması ile birlikte Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda 1. Aşamanın diğer gruplarında yer alan yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlara ve hizmet sunan personele aşılamalar büyük oranda tamamlanmış olup aşama aşama bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda diğer gruplarda aşılamalar devam etmektedir. Şu an 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılamaları aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde yapılmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız Alo 182 üzerinden telefon ile arayarak, MHRS web sitesi veya telefon uygulamalarından online randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşı yaptırma hakkı bulunan ve randevu alamayacak durumda olan vatandaşlarımıza ise hastanelerimize başvurmaları durumunda aşılanmaları konusunda yardımcı olunacaktır. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızı çok kısa sürede aşılayarak ülkemizin sağlık alt yapısının gücünü tüm dünyaya göstermiş bulunuyoruz. Şimdi de amacımız yaşlılarımızı ve diğer grupları hızlı bir şekilde aşılayarak bağışıklık kazanmalarını sağlamak ve toplumumuzu koruma altına almaktır."