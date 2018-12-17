Manisa'da 81 il, bir okula sığdı

Manisa'da bir okulda düzenlenen yerli malı haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin 81 iline özgü giysi, oyun ve yemeklerinin sergilendiği etkinlikte, öğretmenler, veli ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti, kemençe eşliğinde horon tepti.

Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Okulun sınıfları Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine ayrıldı. Sınıflar, bölgelerindeki şehirlere özgü giysi, oyun ve yemeklerle donatıldı. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin de yöresel kıyafet giydiği etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğretmenler, veli ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti, kemençe eşliğinde horon tepti. Etkinliğe katılan Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de halaya katılarak, öğrencilere eşlik etti.

Öğrenci velisi Hülya Ünlü Güngör, "Orduluyum. Bugün Karadeniz günleri hazırlıklarında bulunmaktan mutluyum. Yöremizi tanıtıyoruz. Gerek tarihi, gerek kültürel değerleri ve gerekse de yemekleri ile güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci velisi Canan Arslan ise “Normalde yerli malında evde yapılan yiyecekler tanıtılıyordu. Biz bunu yöresel hale getirdik. Hepimiz birer bölge belirleyip il seçtik. Bize Van çıktı. Van ilimizi, doğu batı kuzey güney demeden bütün çocuklarımıza okulda hepsini tanıtmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız Türkiye'nin bütün illerini bir günde öğrenmiş oldu” dedi.

Okul Müdürü Evra Kerey, yaptığı konuşmada 81 ili okullarına sığdırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Anadolu'nun çeşitli yerlerinden yiyeceklerin ve Anadolunu'nun kültürünün yansıtıldığı güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Suphi Egemen ilkokulumuz, yerli malı haftası kapsamında yerli malı haftasını çok aşan bir etkinlik düzenlemiş. Okul müdürlüğümüz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok güzel bir işbirliği yapmış. Bütün Türkiye'nin yetişen ürünlerini, el sanatlarını ürünlerini, kültürel değerlerini, düşünürlerini, sanatçılarını ve sanatkarlarını, tanıtan bir sergi düzenlemişler. Fuar boyutunda diyebileceğimiz bir sergi. Okul boyutunda ilk defa böyle bir büyüklükte çalışma yapıldığına şahit oldum."