Manisa'da 85 yaş üstü evde aşılama çalışmalarını ilk bitiren ilçe Kula

Güldane Kaçar, Manisa'nın 85 yaş ve üzeri vatandaşların evde aşılama çalışmalarını tamamlayan ilk ilçesinin Kula olduğunu söyledi. Toplam 639 vatandaşın Kula'ya kayıtlı olup Kula dışında oturanlar hariç tamamının evde aşı çalışmalarının tamamlandığını da açıklayan Dr. Kaçar, 75-84 yaş arası vatandaşların alacakları randevuya göre hastane ya da Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Güldane Kaçar, Kula'ya yürütülen aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. İlk etapta sağlık personelleri ile başlayan aşı çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Dr. Kaçar, Manisa ilçeleri arasında 85 yaş ve üzeri vatandaşların evde aşılama çalışmalarını tamamlayan ilk ilçenin Kula olduğunu söyledi. 85 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan aşı çalışmalarında 4 grup halinde sağlık personellerinin aşı çalışması yürüttüğünü dile getiren Dr. Kaçar, Kula nüfusuna kayıtlı 85 yaş üzeri vatanda toplam 639 vatandaşın, Kula'ya kayıtlı olup Kula dışında oturanlar hariç, tamamının evde aşılama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bugünden sonra sadece 84 yaş ve altı yatağa bağlı hastaların evde aşı çalışmalarından yararlanabileceğini söyleyen Dr. Kaçar, randevu alacak olan yatalak hastaların aşı çalışmalarının evlere gidilerek devam edileceğini ifade etti.

Kula'da 75-84 yaş arası aşılamalar başladı

Kula'da 85 yaş ve üzeri evde aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 75-84 yaş arası vatandaşların aşılama sürecinin de başladığını kaydeden Dr. Kaçar, "Son günlerde 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir şekilde çalıştık. Bugün itibari ile de 85 yaş üzeri aşılama çalışmalarını tamamladık. Evde aşı çalışmalarında sadece yatağa bağımlı hastalarımız için çalışmalar devam edecek. Yatalak hastası olan vatandaşlarımız, bugüne kadar olduğu gibi yine mobil hizmetten alacakları randevu ile evde aşı çalışmalarından yararlanabilecek. Bugünden itibaren artık 75-84 yaş arası vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına da başladık. Aşı olmak isteyen 75-84 yaş arası vatandaşlarımız, Alo 182'den ve ya MHRS(Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alabilir. Ancak vatandaşlarımızın randevu alırken dikkat etmesi gereken bir husus var. Randevu alacak olan vatandaşlarımız, randevu sisteminde 'Mobil Hizmet' seçeneğinden değil, 'Aile Hekimleri'nden ya da 'Kula Devlet Hastanesi' seçeneğinden randevu almaları gerekiyor. Randevularını aile hekiminden ya da hastaneden alan vatandaşlarımız, randevu tarih ve saatinde nereden randevu oluşturduysa oraya gidip aşılarını olabilirler. 75-84 yaş arası vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarının ardından Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği aşı takvimine göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.