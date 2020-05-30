Manisa'da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor. Lokantalarda yeni dönem için hazırlıklar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren iş yerlerini kapattıklarını, 75 gün sonra yeniden açılacak olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Odayı kayıtlı 850 üyenin bulunduğunu açıklayan Başkan Akgül, virüsle mücadele döneminde sadece paket servisi yapan iş yerlerinin hizmet verdiğini, sulu yemek yapan işletmelerin ise kapalı olduğunu kaydetti. 1 Haziran itibariyle temizliğe her zamankinden fazla önem vereceklerini vurgulayan Akgül, hijyen şartlarına da daha fazla dikkat edeceklerinin altını çizdi. Akgül, “75 gün sonra işimizin başında olacağız. Vatandaşlarımıza en güzel lezzetleri sunmaya devam edeceğiz. İşletmelerimizde uygulanacak olan kararlar netleştikçe üyelerimize bilgi vereceğiz. 65 yaş üstü esnafımızda işinin başında olacak. Şimdiden bütün üyelerimize hayırlı işler diliyorum.” dedi.