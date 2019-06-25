Manisa'da 93 yaşındaki yazar okuyucularıyla buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 93 yaşındaki yazar Muazzez Akın, okuyucularıyla buluştu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Öteye Mektup" adlı kitabın yazarı 93 yaşındaki Muazzez Akın kitapseverlerle buluştu. Üniversite Caddesi üzerinde açılan stantta kitabını okuyucuları için imzalayan Akın, Atıf Akın Kütüphanesinin müze bölümünde yer alan arşiv fotoğrafları, ulusal ve yerel basında çıkan röportaj ve haberleri ile 1938 yılı basımı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasını taşıyan Nutuk kitabı da sergilendi. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve eşi Oya Akyol da yazar Akın'ı ziyaret etti. Okurlarıyla buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akın, tasarı aşamasında olan bulunan yeni bir kitap hazırlığı içerisinde olduğu müjdesini de paylaştı. Akın, “İnsan yazarsa öldükten sonra da öğretmeye devam ediyor. Onların yazmalarını istiyorum. Okursa kendi bilgi hazinesini zenginleştiriyor. Bizler geçmişten geleceğe bugün bir köprü görevi görüyoruz ve bunun temel taşlarının da kitaplar olduğunu düşünüyorum. O bakımdan gençlerin okumalarını okuduklarını doğru değerlendirmelerini bölünmemelerini bütünleşmelerini barışı, sevgiyi, hoşgörüyü en ön planda tutmalarını öneririm. Gücümün yettiği bu kadar. Kütüphanemin ebediyete kadar yaşamasını istiyorum. Maddeyi, parayı amaç olarak değil, araç olarak düşünsünler birinci tavsiyem bu ellerinden gelirse her biri bir kaç satır yazsınlar, araştırmacı olsunlar birkaç yönden takipçisi olsunlar, her anlamda bilimsel düşüncelere değer versinler" dedi.