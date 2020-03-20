Manisa'da açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi

Ş. tarafından işletilen ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında hizmete giren Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı'nın faaliyetlerine, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda geçici bir süre ara verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen topyekun mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda dezenfekte çalışmaları devam ederken, bir önlem de Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı için geldi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında hizmete giren ve Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı'nın faaliyetlerine koronavirüs önlemleri kapsamında geçici bir süre ara verildi. MANULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, eski garaj pazaryeri alanında 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı'nın faaliyetlerine geçici bir süre ara vermiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.