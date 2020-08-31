İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ağaçlardan kozalakları toplayıp, ağaçlara zarar veren şahıslar polis ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.

Manisa'da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ağaçlardan kozalakları toplayıp, ağaçlara zarar veren şahıslar polis ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.


Manisa'da ağaçlardan çam kozalaklarını toplayarak, zarar veren vatandaşlar hakkında polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla işlem yapıldı. Toplanan kozalaklara el konulurken, şahıslara da Orman Kanununa Muhalefet'ten yasal işlem uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarında yer alan ağaçların ve yeşil alanların korunması noktasında azami gayret sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşların da doğanın akciğerleri konumunda olan ağaçlara ve yeşil alanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kozalak toplamaması ve ağaçlara zarar vermemeleri konusunda uyarıda da bulunan Daire Başkanı Göktaş, bunu yapanlar hakkında Orman Kanununa Muhalefet Etmek suçundan yasal işlem yapıldığını hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.