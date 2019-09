Manisa'da Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'da 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende yılını ahisi 49 yıldır at arabası imalatı yapan 73 yaşındaki Faik Ünaler seçildi.

Manisa'da 32. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni sonrası protokol mehter takımı eşliğinde Manisa'da çarşı esnafını selamlayarak Bedesten Çok Amaçlı Salon'a kadar yürüdü. Törende konuşan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, esnaf ve sanatkarların Türkiye ekonomisinin omurgası olduğunu belirtti.

Ahilerin ürettikleri her malda kaliteyi esas aldığını belirten Manisa Ticaret İl Müdürü Kenan Kınay, "Ahilik bir irfandır. Her bir ahi ocağı mensubu dünya metasının geçici olduğunun farkında olarak halka hizmeti Hakka hizmet bilir. O yüzden hizmet nimet demektir. Ahinin tuttuğu metre, terazisinin ibresi hep doğruyu göstermiştir. Ahi ürettiği malda her daim kaliteyi esas alır ve hileden uzak durur. Ürettiği mal ayıplı olursa papucunun dama atılacağını çok iyi bilir" dedi.

Ahilik kültürünün huzuru tesis ettiğini söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizim inancımıza göre rızkı veren Hüda'dır. Kimin ne kadar servet sahibi olacağına Allah karar verir. Biz cüzi iradelerimizle bize taksim edilen rızkın helal yoldan mı, haram yoldan mı gelmesi noktasında bir tercihte bulunuruz. Harama başvuranlar, hile hurda yapanlar, yolsuzluk yapanlar esas itibariyle namuslu ve ahlaklı bir şekilde vazife yapsalar yine aynı zenginliğe, aynı servete ulaşacaklardı. İşte ahilik teşkilatının temeli budur. Kurallara uygun, ahlaklı, inançlı, dürüst, faydalı bir ticaret ve sanat yaparak yine yaradanın takdir ettiği rızka kavuşmak, ardından da buna şükredebilmektir. Bugün kapitalist düzenin vahşi çarkları insanlığı eziyor. Kapitalist sistem 'insan insanın kurdudur' diyor. İnsanı birbirinin kurdu yapmaya çalışıyor. Meslektaş kardeş yerine rakip, yok edilmesi gereken bir birey anlayışına sevk ediyor. Söz konusu böyle olunca kapitalist sisteme uyanlar birbirlerini yok etmek, birbirlerinin kanları üzerine kendi güçlerini hayata geçirebilmek için yer yüzünü kan ve gözyaşı gölüne çeviriyor. Ahilik kültürünün mensupları, kardeş, diğer esnaf ve sanatkarları ve insanları kardeş olarak kabul edenler yer yüzünde huzuru tesis edenlerdir. Bu yüzden esnaf ve sanatkarlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, "Eğer eskiden Manisa esnaflarından bir ayakkabıcının yaptığı bir ayakkabı arızalı olur, hatalı üretim olur, ustası tarafından beğenilmezse papucu çeşmenin üzerine atılırmış. Bunun tabirine de 'papucu dama atıldı' denirmiş. Belli bir süre ceza verilirmiş. Papucu dama atma tabiri de ahiliğe bu şekilde gelmiş" dedi.

Ahilik kültürün Anadolu'da doğduğunu söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ahiliğin Kafkaslara ve Ortadoğu'ya kadar yayıldığını belirtti.

Ahilik teşkilatının insanlığın bütün değerlerini barındıran bir kültür olduğunu söyleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Ahilik teşkilatımız yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada köklü derinliği olan ve aslında insanlığın bütün değerlerini barındıran bir kültür. Bir beylikten cihan devletine gitmede en önemli mihenk taşlarından bir tanesi aslında. Biz Orta Asya'dan Viyana kapılarına kadar gittik. Ama bunu at sırtında kılıç sallayarak yapmadık. Asıl medeniyeti bu ahilik teşkilatının hoşgörüsü, paylaşımcılığı, tevazusu ve insani değerlere saygısı sayesinde bir medeniyet inşa ettik. Bizim medeniyetimizin tam ortasında merhamet, şefkat, paylaşmak, hoşgörü ve tevazu var. Günümüzün de aslında ihtiyaç olduğu en önemli değerler bunlar. Bizler bu değerleri kaybetmeye başladık. Sadece biz değil dünya kaybetmeye başladı. Kaybedince de dünyanın bir çok yerinde özellikle de bizim coğrafyamızda kan ve gözyaşı var. İşte bu vahşi kapitalizmin getirdiği bir sıkıntı aslında. Kapitalizm de sadece madde var. Sadece ben var, benlik var. Onun için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. O yüzden dünyanın Anadolu coğrafyasındaki Yunus Emre'nin Hacı Bektaşi Veli'nin, Mevlana'nın hoşgörü ve güzellik tohumlarının yeşerdiği bu coğrafyanın değerlerine ihtiyacı var. Bu yüzden bu teşkilatlarımızı yaşatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şed kuşatma gösterisi yapıldı. Törende ayrıca yılını ahisi seçilen 49 yıldır at arabası imalatçısı 73 yaşındaki Faik Ünaler'e MESOB Başkanı Geriter ve Vali Deniz tarafından şed kuşatıldı.

Öte yandan Yılın Kalfası Seçilen Hüseyin Kurt, Yılın Çırağı Batuhan Koyuncu ve Yılın Kadın Girişimcisi Elif Kaya'ya ödülleri verildi.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.